Am späten Freitagabend wurden die Beamten des Regierungskommissariats in Meran zum Bahnhof gerufen werden: Zeugen zufolge soll er Passanten belästigt und sich aggressiv verhalten haben. <h3>
Angriff auf Polizisten – Im Kommissariat </h3>Beim Eintreffen der Polizisten soll sich der Verdächtige nicht beruhigt haben. Dennoch gelang es den Beamten, den Mann zur Identifizierung mit aufs Kommissariat zu nehmen. <BR /><BR />Dort soll der Verdächtige – ein marokkanischer Staatsbürger, der einen Antrag auf Asyl eingereicht hatte – plötzlich auf einen Beamten losgegangen und ihm Faustschläge und Fußtritte versetzt haben. Die Kollegen des Polizisten konnten den Marokkaner schließlich überwältigen. <BR /><BR />Der angegriffene Beamte musste medizinisch versorgt werden – für die ihm zugefügten Verletzungen wurde eine Heilungsdauer von 15 Tagen angegeben. <h3>
U-Haft in Sicherheitszelle vor Schnellverfahren </h3>Der Ausländer wurde anschließend wegen Gewalt und Widerstand gegen Amtspersonen und Körperverletzung verhaftet und in eine Sicherheitszelle der Polizei gebracht, wo er auf den Beginn des Schnellverfahrens wartet, das gegen ihn eingeleitet werden soll. <BR />