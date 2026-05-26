Im Zuge verstärkter Kontrollen der Carabinieri Bruneck wurden in den vergangenen Tagen insgesamt drei Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Die bei den Kontrollen festgestellten Alkoholwerte lagen zwischen 0,66 und 2,20 Promille. In allen Fällen wurde der Führerschein sofort eingezogen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurde ein 28-Jähriger mit 0,64 Promille am Steuer von den Beamten angehalten. Gegen ihn wurde eine Verwaltungsstrafe verhängt, zudem musste auch er seinen Führerschein abgeben.<BR \/><BR \/>Bei weiteren Kontrollen meldeten die Einsatzkräfte zudem drei Personen wegen des Besitzes von Drogen. Ein 28-Jähriger hatte 5,30 Gramm Haschisch bei sich. Ein 34-jähriger Tourist wurde mit 2,60 Gramm Haschisch und 7,15 Gramm Marihuana kontrolliert. Bei einem 21-Jährigen stellten die Beamten 0,15 Gramm Haschisch sicher.<BR \/><BR \/>Auf den Passstraßen kontrollierten die Beamten insgesamt 57 Fahrzeuge, darunter 13 Motorräder. Dabei wurden drei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Insgesamt wurden zwölf Führerscheinpunkte abgezogen.