Der Prüfungsraum sollte eigentlich der Ort sein, an dem sich entscheidet, ob jemand die Verkehrsregeln kennt und bereit für den Führerschein ist. In Verona lief es offenbar bei einigen Kandidaten ganz anders: Versteckte Kameras, winzige Ohrhörer und Mobiltelefone ermöglichten es ihnen, während der theoretischen Prüfung Hilfe von außen zu bekommen. Dafür sollen sie zwischen 2000 und 3000 Euro bezahlt haben.<BR \/><BR \/>Die Polizei in Verona hat nach mehr als vier Jahren Ermittlungen ein gut organisiertes System aufgedeckt, mit dem Kandidaten die theoretische Führerscheinprüfung illegal bestehen konnten. Insgesamt<BR \/>41 Menschen müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. 27 Kandidaten, die die Prüfung auf diese Weise bestanden haben sollen, wurden zudem die Führerscheine eingezogen und beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen begannen im Jahr 2022. Damals wurden Polizeibeamte bei der Führerscheinbehörde in Verona auf einen Kandidaten aufmerksam, der während der Prüfung versteckte technische Geräte bei sich trug. <BR \/>Über die Ausrüstung konnten offenbar aus der Ferne Antworten auf die Prüfungsfragen übermittelt werden. Was zunächst wie ein einzelner Betrugsfall aussah, entwickelte sich anschließend zu einer umfangreichen Untersuchung. Die Ermittler analysierten beschlagnahmte Mobiltelefone, SIM-Karten und elektronische Geräte. Dabei stießen sie nach und nach auf Verbindungen zwischen mehreren Kandidaten, die aus verschiedenen Regionen Norditaliens stammten.<BR \/><BR \/>Im Dezember 2022 kamen weitere Hinweise hinzu. Bei Kontrollen der Polizei wurde außerhalb der Prüfungsstelle ein Fahrzeug kontrolliert, in dem elektronisches Material gefunden wurde. Die Auswertung der Geräte lieferte nach Angaben der Ermittler weitere Hinweise auf ein Netzwerk, das die Prüfungen systematisch manipuliert haben soll. Zwölf Durchsuchungen folgten. Sie richteten sich gegen Wohnungen, Büros und Verkaufsstellen für SIM-Karten in Bologna, Vicenza, San Bonifacio bei Verona und Reggio Emilia.<BR \/><BR \/>Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren die Aufgaben innerhalb der Gruppe offenbar klar verteilt. Einige Beteiligte sollen Kandidaten angeworben haben, andere kümmerten sich um die technische Ausrüstung. <BR \/><BR \/>Wieder andere sollen die Geräte übergeben, die Kandidaten zu den Prüfungsorten begleitet oder sich um die Einnahmen gekümmert haben. <BR \/>Die technische Ausstattung war entsprechend auf die heimliche Kommunikation während der Prüfung ausgelegt. Die Polizei stellte Mikro-Ohrhörer, Minikameras, Mobiltelefone und zahlreiche weitere elektronische Geräte sicher. Hinzu kamen Kleidungsstücke, die bereits so vorbereitet worden sein sollen, dass darin technische Geräte unauffällig versteckt werden konnten.<BR \/><BR \/>Auch bei den SIM-Karten fanden die Ermittler Auffälligkeiten. <BR \/>Beschlagnahmt wurden Dutzende Karten, die nach Angaben der Polizei auf nicht existierende Personen registriert waren. Insgesamt stellten die Beamten zudem rund 40.000 Euro Bargeld sicher. Verhängt wurden Strafen von mehr als 10.000 Euro.