Mit viel Sonne in die neue Woche

Nach einem freundlichen zweiten J√§nner-Wochenende beginnt auch die neue Woche mit den besten Aussichten. Am Montag zeigt sich fast √ľberall im Land die Sonne, erst am Nachmittag ziehen Prognosen zufolge am Alpenhauptkamm ein paar Wolken auf. Auch schwache Niederschl√§ge sind nicht auszuschlie√üen. √Ąhnlich bleibt es am Dienstag.F√ľr Mittwoch k√ľndigt sich hingegen ein kurzzeitiger Wetterumschwung an. Die Wolken werden √ľberall mehr und besonders im S√ľden kann es zu Niederschl√§gen kommen. Die Schneefallgrenze liegt Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge zwischen dem Talboden und einer H√∂he von 600 Metern.Am Donnerstag bleibt es bew√∂lkt. Am Freitag kehrt die Sonne an den Himmel zur√ľck. Die Temperaturen schwanken die Woche √ľber zwischen frostigen -13 und +7 Grad.