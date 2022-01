Mit viel Sonnenschein durch die neue Woche

Trübe Abschnitte gibt es in der zweiten Woche des Jahres nur wenige.Am Montag halten sich am Alpenhauptkamm bei föhnigen Verhältnissen noch ein paar dichtere Wolken, im Süden sind die Wolkenfelder hingegen lediglich auf Durchzug.An den restlichen Tagen grüßt die Sonne nahezu ununterbrochen vom Himmel, am Mittwoch sind laut Prognosen des Landeswetterdienstes ein paar harmlose Schleierwolken zu erwarten.Die Temperaturen reichen von frostigen -12 bis +8 Grad.

