Mit Vollgas um die Kurven brettern

„ Vollgas wie Valentino Rossi und Lewis Hamilton über Jaufen, Gampen und Co. In jeder Kurve, in jeder Geraden ans Limit gehen. ” — Josef Bertignoll

„Ich glaub', es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein“, singt Schlagerstar Roland Kaiser. Dieses Lied kommt mir an jedem sonnig-warmen Wochenende in den Sinn, wenn Motorrad- und Sportwagenfahrer aus nah und fern über Südtirols Pässe düsen.Und ich meine damit nicht diejenigen, die mit ihrem liebevoll polierten Gefährt einen Sonntagsausflug ins Grüne machen. Gott bewahre!Ich meine die, die nur wegen einem hierherfahren und nur eines im Kopf haben: Vollgas. Vollgas wie Valentino Rossi und Lewis Hamilton über Jaufen, Gampen und Co. In jeder Kurve, in jeder Geraden ans Limit gehen. Die PS-starken Motoren um die Wette heulen lassen und das dann auch noch vielleicht filmen.Herrlich, wer wünscht sich das nicht, im Garten sitzen und den wunderschönen Klängen der Motoren lauschen. Den Anwohnern der betroffenen Gemeinden wünsche ich 2 Dinge: Erstens, dass die Polizei hoffentlich noch strenger die Pässe kontrolliert, und zweitens gute Ohrenstöpsel.