Mit wenigen Handgriffen vor Erstickung bewahren

Wie gut, wenn im Notfall jemand zur Stelle ist, der weiß, was zu tun ist: Alexander Saltuari, Mitarbeiter eines Kaffees in der OBI-Filiale in Bozen Süd, hat am Donnerstag einer Frau das Leben gerettet – mit dem Heimlich-Manöver. In einem solchen Fall ist es wichtig, sofort zu reagieren. Lorenz Lintner vom Weißen Kreuz hat STOL vorgeführt, wie man Menschen vor einer Erstickung retten kann.