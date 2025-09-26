Neben den drei offiziellen Landessprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch werden in Südtirol auch zahlreiche andere Sprachen gesprochen. „Da an die 150 Nationen in Südtirol vertreten sind, könnten es sogar noch mehr Sprachen sein, wenn man verschiedene Dialekte und Sprachvariationen beachtet“, weiß Monika Obrist von der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut.<h3>\r\nMehrsprachigkeit als Chance für Wirtschaft<\/h3>Diese sprachliche und kulturelle Vielfalt sieht Obrist vor allem als Chance: „Sprachen wie Urdu können künftig nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich an Bedeutung gewinnen.“ Wer die Sprache von internationalen Kunden oder Lieferanten beherrscht, könne auf einer tieferen Ebene kommunizieren und in kulturelle Besonderheiten eintauchen. Diesen Reichtum wisse man laut Obrist leider noch nicht ausreichend zu schätzen.<h3>\r\nHerausforderungen im Alltag<\/h3>Gleichzeitig sei Mehrsprachigkeit auch eine Herausforderung: Schon im Kindergarten, später in Schule und Beruf, stoßen Menschen ohne ausreichende Kenntnisse der drei Landessprachen schnell an Grenzen. „Umso wichtiger ist es, Sprachkompetenzen gezielt zu fördern. Denn das Lernen einer Fremdsprache lehrt uns auch viel über unsere eigene Sprache – und das ist etwas Besonderes“, betont Obrist.<h3>\r\nVerschiedene Veranstaltungen zum Thema Sprache<\/h3>Sprache sei weit mehr als nur ein Mittel zur Verständigung: Wörter spiegeln die Realität und prägen die Gesellschaft. Aus diesem Grund findet heute, am Europäischen Tag der Sprachen, um 18 Uhr im Bozner Waltherhaus ein Vortrag unter dem Titel „Wörter als Spiegel unserer Zeit“ statt. Außerdem laden die Sprachlounge und die Freie Universität Bozen heute von 18 bis 19.30 Uhr zu einem besonderen Abend in die unibar Bozen ein. Der Eintritt ist frei, alle Sprachinteressierten sind herzlich willkommen. In entspannter Atmosphäre können Besucher und Besucherinnen in verschiedenen Sprachen – darunter Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Ladinisch – ins Gespräch kommen, ihre Sprachkenntnisse auffrischen und neue Kontakte knüpfen.