Rettungskräfte hätten den 47-Jährigen vor Ort reanimiert, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter der Schiffsschaukel befinde sich nun im Krankenhaus. Am 21. September war es bereits zu einem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower gekommen.<BR \/><BR \/>Der Unfall an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn hatte sich laut Polizei am letzten Tag des Oktoberfests gegen 10.15 Uhr ereignet. Der 47-Jährige sei dabei schwerst verletzt worden, hieß es von der Polizei. „Eine Gefahr für die Fahrgäste des Fahrgeschäftes bestand zu keinem Zeitpunkt.“<BR \/><BR \/>Ein Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei die Zeugen des Unfalls. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.