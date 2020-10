Mitarbeiterin der Messe Bozen positiv auf Coronavirus getestet

Eine Mitarbeiterin der Messe Bozen AG wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Messe Bozen AG ist am Mittwochnachmittag davon in Kenntnis gesetzt worden, dass ein PCR-Test, der vom Südtiroler Sanitätsbetrieb durchgeführt wurde, positiv ausgefallen war. Die betroffene Mitarbeiterin hatte zuhause Symptome verspürt, woraufhin ihr Hausarzt den PCR-Test veranlasste. Die Mitarbeiterin befindet sich in Quarantäne.