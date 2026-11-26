Die Frau, die in der Verwaltung und Buchhaltung der Autohandelsfirma tätig war, steht im Verdacht, sich über einen Zeitraum von rund drei Jahren doppelte Gehaltszahlungen überwiesen sowie Bargeld und Tankgutscheine eingestrichen zu haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Geldunterschlagung ermittelt. <BR \/><BR \/>Die Frau hatte ihre Arbeit im März 2023 aufgenommen. Sie war berechtigt, auf die Bankkonten des Unternehmens zuzugreifen, um die Gehälter der Beschäftigten und Rechnungen von Lieferanten zu bezahlen. Diese Zugangsberechtigungen soll sie nach dem Verdacht der Ermittler genutzt haben, um zusätzliche Überweisungen zu ihren eigenen Gunsten zu veranlassen. Außerdem soll sie Bargeld aus der Unternehmenskasse und Tankgutscheine an sich genommen haben. Der dadurch entstandene Fehlbetrag beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 48.000 Euro.<BR \/><BR \/>Der Firmeninhaber hatte bereits seit längerer Zeit den Verdacht, dass Geld aus dem Betrieb verschwand. Am 10. November erstattete er bei den Carabinieri in Soave Anzeige. Einen Tag später ließ er eine Überwachungskamera installieren, die auf den Arbeitsplatz der Mitarbeiterin gerichtet war. Die Aufnahmen sollen vier Fälle dokumentiert haben, in denen die Angestellte Geld oder Tankgutscheine an sich genommen haben soll. <BR \/><BR \/>Ein weiterer Vorfall soll sich am 24. November ereignet haben: Die Ehefrau des Firmeninhabers übergab der Mitarbeiterin 775 Euro. Ein Teil davon war für einen Beschäftigten bestimmt und sollte zusammen mit einem Tankgutschein in einem Umschlag übergeben werden. Weitere 350 Euro waren für die Kasse zur Bezahlung von Lieferanten vorgesehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll die Angestellte diesen Betrag jedoch einbehalten und in ihrer Handtasche versteckt haben. Die 62-Jährige ist nicht vorbestraft.