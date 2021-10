Mittelitalien: Erdbeben der Stärke 4.3

Das Zentrum lag in einer Tiefe von 3 Kilometern unweit der Stadt Pesaro Urbino. Der Erdstoß wurde auch in der Adria-Hafenstadt Ancona gespürt. Es gab weder Schäden noch Verletzte.Die Region Marken war bereits von einem schweren Erdbeben im August 2016 erschüttert worden. Das Epizentrum des Erdbebens lag in Amatrice.Dort und in der Umgebung kamen fast 300 Menschen ums Leben.

apa