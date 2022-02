Mittelschüler lernen praktische Berufe kennen

Lust machen auf die praktischen Berufe im Hotel- und Gastgewerbe sowie im Handwerk – das ist das Ziel der Berufsinformationskampagne „#yourchance“ der Hoteliers- und Gastwirtejugend und der Junghandwerker im lvh, so die Aussendung der HGJ. Kürzlich waren Vertreter der beiden Organisationen an der Mittelschule von Innichen zu Gast, um die Schüler über die praktischen Berufe zu informieren.Die Jugendlichen erhielten zunächst Informationen zu den verschiedenen Berufen, Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen im Hotel- und Gastgewerbe. Die Bereiche Küche, Service, Management und Rezeption wurden dabei besonders hervorgehoben und im Detail vorgestellt.„Leidenschaft ist der Motor allen Handelns. Unsere Motivation und unser Wissen möchten wir den Jugendlichen weitergeben und aufzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten die Berufe im Gastgewerbe bieten“, sagt Daniel Schölzhorn, HGJ-Obmann.Elisabeth Mahlknecht von den Junghandwerkern im lvh informierte in einem interaktiven Vortrag über die vielen verschiedenen Handwerksberufe und die zahlreichen Berufs- und Fachschulen in Südtirol, an denen man eine Ausbildung im Handwerk aufnehmen kann.„Das Wichtigste, was wir den Schülerinnen und Schülern mitgeben möchten ist, dass sie einen Beruf finden, der ihnen Spaß macht und den sie mit Leidenschaft ausüben“, so Alexander Dallio, Landesobmann der Junghandwerker.

