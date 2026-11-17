Gegen 8 Uhr wurde Alarm geschlagen: Carabinieri, das Weiße Kreuz sowie die Freiwillige Feuerwehr rückten umgehend zum Schulgebäude aus. Ersten Angaben zufolge war in einem Klassenzimmer mit rund 15 Schülern Pfefferspray freigesetzt worden. <BR \/><BR \/>Mehrere Schüler klagten daraufhin über Husten, gereizte und gerötete Augen und wurden von den Einsatzkräften versorgt. Gesundheitliche Gefahr bestehe allerdings keine. Zwei Schüler wurden zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Nachdem das betroffene Klassenzimmer von den Einsatzkräften gründlich belüftet wurde, konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden. Wie das Pfefferspray freigesetzt werden konnte, ist derzeit unklar – allerdings scheint es nicht vorsätzlich ausgelöst worden zu sein.