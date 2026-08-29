<BR \/><BR \/>Kürzlich wurden die Carabinieri abends von den Kollegen des Militärs, die die Landeshauptstadt im Rahmen des Programms „Strade Sicure“ des italienischen Heers patrouillieren, alarmiert. Ein Mann hatte eine Bar betreten – mit einem 27 Zentimeter langen Messer bewaffnet. <BR \/><BR \/>Sofort rückten die Beamten aus – sie konnten den Verdächtigen rasch identifizieren. Er übergab den Behörden die gefährlichen Gegenstände, die er bei sich trug: neben dem Messer auch eine 15 Zentimeter lange Schere. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, war der Verdächtige bereits aktenkundig – er wurde nun bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.