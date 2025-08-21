In den Verdacht der Carabinieri gerieten die beiden Männer, 57 und 30 Jahre alt, weil ihre Wohnungen in den letzten Wochen regelmäßig von zahlreichen Jugendlichen aufgesucht worden sein sollen, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Vergangenes Wochenende suchten die Beamten schließlich die Wohnungen der beiden Verdächtigen im selben Moment auf. Jeweils eine Streife samt Drogenspürhund durchsuchte die Wohnungen. Dabei wäre der Begleiter auf vier Pfoten mit seiner feinen Spürnase eigentlich gar nicht nötig gewesen, schreiben die Ermittler in der Aussendung. Der Geruch von Marihuana in den beiden Wohnungen hätten die Ordnungshüter deutlich wahrgenommen. <BR \/><BR \/>Tatsächlich sollen die Carabinieri mehrere, jeweils etwa ein Meter hohe Marihuana-Pflanzen sowie Nylonverpackungen mit laut Aussendung verkaufsbereitem Marihuana entdeckt haben. Im Rahmen der Drogenrazzia konnten die Beamten damit insgesamt 1,5 Kilogramm Marihuana beschlagnahmen. Die beiden Meraner wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.