Mitten in der Nacht vom Bär angegriffen: Carabiniere schwer verletzt

Was eigentlich ein gemütlicher Abendspaziergang werden sollte, wurde für einen in Andalo stationierten Carabiniere in der Nacht auf Sonntag zu einem traumatischen Erlebnis. In der Gegend rund um den Andalo-See am Dorfeingang nahe des Sportplatzes wurde der Mann Berichten zufolgen nämlich plötzlich von einem Bären attackiert.Das Tier verletzte den 24-Jährigen erheblich. Neben der Feuerwehr, den Carabinieri und der Gemeindepolizei wurden 2 Rettungswagen an den Ort des Geschehens gerufen, wo der junge Mann von den Sanitätern erstversorgt wurde. Anschließend musste er in ernstem Zustand ins Krankenhaus Santa Chiara von Trient gebracht werden.Die Forstbeamten hingegen machten sich auf die Suche nach dem Bären, den sie schließlich gegen 2 Uhr nachts ausfindig machen konnten. Mit einer Narkosespritze betäubt wurde das Tier ins Gehege Casteller unweit von Trient gebracht.Beim Angreifer handelt es sich um jenen Bären, welcher bereits seit geraumer Zeit immer wieder in den Dörfern der Gegend herumspazierte und sich besonders in den Abend- und Nachtstunden vermehrt auch den Wohnvierteln näherte. Die Landesregierung des Trentino hatte das männliche Tier unter besondere Beobachtung gestellt.

