Mitten in Vahrn: „Er hat sie einfach zu Tode gebissen“

Brigitte Unterleitner vom Hubenbauerhof in Vahrn ist der Schock von den nächtlichen Ereignissen noch anzuhören. Sie erklärt mehrfach, dass sie sich bewusst dagegen entschieden habe, ihre Schafe diesen Sommer auf die Alm zu treiben, weil sie nicht wollte, dass sie dort einem Wolfsriss zum Opfer fallen. „Und jetzt war er hier, mitten in Vahrn“, kann es Unterleitner nicht fassen, dass ein Wolfsangriff 7 ihrer Schafe das Leben gekostet hat.Auf einer Wiese zwischen dem Vahrner See und dem Fischerteich, wenige Meter von ihrem elterlichen Hof (Vahrner Badl) entfernt, hielt die Bäuerin fast 40 Schafe – neben Schweinen, Pferden und Ziegen.„6 Schafe waren getrennt eingezäunt, weil sie bald lämpern (gebären; Anm. der Redaktion)“, erzählt Unterleitner. Eines davon wurde nach einem nächtlichen Tierangriff gestern früh von ihrem Bruder tot aufgefunden, 3 weitere waren so stark verletzt, dass sie notgeschlachtet werden mussten. 2 wiesen Bisswunden auf, konnten aber vorerst noch tierärztlich versorgt werden. Und auch das 14 Tage alte Flaschenlämmchen Paul wurde tot gebissen, erzählt Unterleitner.Insgesamt beklagt die Bäuerin 7 tote Schafe, da 2 der trächtigen Tiere im Stress tot gebaren.„Ein junger Wolf dürfte die Schafe angegriffen haben“, wird laut Unterleitner aufgrund der vorgefundenen Spuren vermutet. Wahrscheinlich hatte er im Blutrausch gehandelt. Hunger hatte er offensichtlich keinen. Die Tiere wiesen Bisswunden u.a. am Hals auf, angefressen waren sie nicht.„Bei einem der Schafe schauten die Füßchen des ungeborenen Lämmchens aus dem in den Bauch gebissenen Loch“, schildert Unterleitner die unschönen Bilder. Ein Vertreter der Brixner Forstbehörde hat laut Unterleitner die Bisswunden vermessen und DNA-Spuren genommen. Sie sollen Gewissheit bringen, dass hier – wie vermutet wird – ein Wolf zugeschlagen hat.Bis Montag will die Bäuerin die toten Schafe in der Wiese liegen lassen, an der ein Wanderweg vorbei führt: Die Wolfs-Befürworter sollten sehen, was so ein Raubtier anrichten kann.„Wir Bauern stehen in der Kritik, wenn die Pferde nach 2 Wochen Regen im Schlamm stehen oder wenn der Hund an der Kette hängt. Und auf der anderen Seite darf ein Tier, das nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, andere einfach so zu Tode beißen“, zeigt sich Unterleitner fassungslos.Sie sei bei der Geburt der Schafe dabei gewesen. Den Lämmern würden im Winter Pullover angezogen, Wärmelampen zur Seite gestellt, damit sie nicht frieren – und für was? Damit ihnen ein Wolf das Leben nimmt?„Der Wolf gehört nicht hier her“, zeigt sich Unterleitner mehr denn je überzeugt. Wolfssichere Zäune zu errichten, sei nicht möglich. Es sei schon schwierig genug, die Schafe einzuzäunen.