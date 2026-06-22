<BR \/>Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 11 Uhr alarmiert: Auf der Forststraße in Richtung Puntleider See hatte sich ein Unfall ereignet. Ein Geländewagen ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Forststraße abgekommen und über eine Böschung in den Wald gestürzt. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge hat sich die Person, die am Steuer des Pkw saß, verletzt und konnte sich nicht mehr selbst aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr hat die Person geborgen, anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mittewald, Vahrn und Mauls sowie Vertreter des Bezirksfeuerwehrverbands. Ebenso angerückt sind das Weiße Kreuz und die Bergrettung von Brixen.