Mittlerweile 7 Todesopfer – 19 Personen vermisst – 11 italienische Staatsbürger

Unter den derzeit 19 vermissten Personen befinden sich 11 Italiener, davon 3 aus dem Trentino und 8 aus Venetien.8 vermisste Personen stammen aus dem Ausland: 3 aus Rumänen, ein Franzose, ein Österreicher und 4 aus der Tschechischen Republik.Die Einsatzkräfte haben ihre Arbeit auch in der Nacht mithilfe von Drohnen fortgesetzt. Die Drohnen waren mit Wärmebildkameras ausgestattet.„Die Tragödien, die wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel erleben, müssen uns dazu bringen, dringend nach neuen Wegen zu suchen, die den Menschen und die Natur respektieren“, mahnt indes Papst Franziskus, der in einem Tweet Gebete „für die Opfer des Einsturzes auf dem Marmolata-Gletscher und für ihre Familien“ zusichert.Die Zahl der Todesopfer könnte angesichts der 19 Vermissten noch deutlich ansteigen. Experten befürchten nämlich, dass es für die Vermissten nur sehr wenig Hoffnung gebe. 4 verletzte Personen wurden in ein Krankenhaus in Trient eingeliefert. 2 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 2 weitere sind auf der Krankenstation, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.