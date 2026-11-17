Der Mann war im Mai 2025 noch während der Probezeit wegen unzureichender beruflicher Eignung entlassen worden. Das wollte der Krankenpfleger nicht hinnehmen und zog vor Gericht. Er argumentierte, dass die Probezeit unzulässig gewesen sei, da er bereits zuvor beim Sanitätsbetrieb beschäftigt gewesen war. Im Zuge einer gewerkschaftlichen Einigung war die damalige Kündigung später in eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses umgewandelt worden. <BR \/><BR \/>In der Vereinbarung wurde für das neue Arbeitsverhältnis ausdrücklich eine weitere Probezeit festgelegt. Da er diese zuvor nicht erfolgreich abgeschlossen hatte und sich auch die Einsatzbereiche unterschieden, sah Richter Mussner einen sachlichen Grund für eine erneute Probezeit. Auch die Vorwürfe einer mangelhaften Eingliederung in den Stationsalltag und des Mobbings überzeugten das Gericht nicht. Zeugenaussagen hätten gezeigt, dass der Mann ordnungsgemäß eingebunden gewesen sei. Auch der Mobbingvorwurf sei haltlos.<BR \/><BR \/>Vielmehr stellte das Gericht fest, dass der Krankenpfleger Probleme im Umgang mit den Hygienevorschriften gehabt haben soll. Die Kündigung sei daher ausreichend begründet gewesen. Auch die Forderung nach Schadenersatz wegen psychischer und physischer Beeinträchtigungen blieb erfolglos. Neben der vollständigen Abweisung seiner Klage muss er nun auch die Prozesskosten tragen.