„Jedes reparierte Fahrrad ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Abfall, gleichzeitig stärken wir diese umweltfreundliche Mobilitätsform“, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz Peter Brunner. Die nachhaltige Nutzung von Produkten trage aktiv zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz bei.<BR \/><BR \/>„Oft genügen wenige Handgriffe, um die Lebensdauer eines Fahrrads zu verlängern und es sicher weiterverwenden zu können“, bestätigt der Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft Giulio Angelucci.<BR \/><BR \/>In folgenden 15 Gemeinden wird der kostenfreie Radreparatur-Service 2026 angeboten: St.Pankraz (14.05.), Glurns (19.05.), Feldthurns (27.05.), Gsies (04.06.), Gargazon (09.06.), Andrian (11.06.), Olang (16.06.), Enneberg (18.06.), Corvara (23.06.), Wengen (30.06.), Sterzing (02.07.), Abtei (14.07.), Mals (08.09.) Algund (16.09.) und Sexten (17.09.).<BR \/><BR \/>Die genauen Uhrzeiten finden sich im Anhang. Wo die mobile Radreparaturwerkstatt genau zu finden sein wird, darüber erteilt die jeweilige Gemeinde Auskunft.