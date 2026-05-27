„Die Maßnahmen zur Verkehrsregelung leisten einen konkreten Beitrag dazu, den Druck auf die lokale Bevölkerung zu verringern und den Verkehr in den Dolomitentälern gezielt zu steuern. Wichtig ist es, bewährte Maßnahmen weiterzuführen und dort zu ergänzen, wo zusätzlicher Handlungsbedarf besteht, damit die Lebensqualität in den Tälern erhalten bleibt“, sagt Tourismuslandesrat Luis Walcher.<BR \/><BR \/>Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betont: „Die Dolomiten müssen ein Ort zum Leben bleiben. Deshalb brauchen wir klare Regeln, gute Alternativen zum Auto und eine gemeinsame Verantwortung.“ Mit Blick auf den öffentlichen Verkehr – auch erleichtert durch den Südtirol Guest Pass – ergänzt er: „Jeder Bus entlastet den Verkehr in den Tälern und schützt unsere Natur.“<BR \/><BR \/>Neben bestehenden Regelungen werden einzelne Maßnahmen zeitlich ausgeweitet – insbesondere im Pragsertal.<h3>\r\nPragsertal: Verkehrsregelung wird verlängert<\/h3>Die Verkehrsregelung im Pragsertal gilt vom 1. Juli bis 15. September. Zwischen 9 und 16 Uhr ist die Zufahrt nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit einer gültigen Online-Reservierung (ab Anfang Juni verfügbar) beziehungsweise einer Durchfahrtsgenehmigung möglich.<BR \/><BR \/>Die Regelung gilt auch für die Plätzwiese. Vor 9 Uhr und nach 16 Uhr ist die Zufahrt mit dem eigenen Fahrzeug gegen Gebühr möglich. Der Parkplatz in Brückele kann ebenfalls online reserviert werden. Alternativ kann die Linie 443 von Welsberg, Toblach und Niederdorf ohne Reservierung genutzt werden.<BR \/><BR \/>An einzelnen Feiertagen und verlängerten Wochenenden werden zusätzliche Maßnahmen umgesetzt, um den Verkehrsfluss zu steuern.<h3>Drei Zinnen: Shuttlebus ab Toblach<\/h3>Auch rund um die Drei Zinnen bleibt die Verkehrsregelung bestehen. Vom 31. Mai bis 11. Oktober fährt ein Shuttlebus zwischen Toblach und der Auronzohütte als Alternative zur mautpflichtigen Straße. Für die Nutzung ist eine Online-Reservierung erforderlich, sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt. Die Buchung ist ab dem 27. Mai möglich. <h3>\r\nFischleintal: Schwerpunkt öffentlicher Verkehr<\/h3>Im Fischleintal liegt der Fokus weiterhin auf dem öffentlichen Verkehr. Vom 14. Juni bis 11. Oktober wird Besucherinnen und Besuchern empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dichte Taktungen und abgestimmte Verbindungen sollen die Erreichbarkeit innerhalb des Tales sowie aus den umliegenden Orten erleichtern und dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen zu begrenzen.<h3>\r\nVorteile für Einheimische<\/h3>Für Nutzerinnen und Nutzer des südtirolmobil Passes bleibt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unkompliziert. Das Pragsertal und das Fischleintal können ohne Reservierung erreicht werden. Für Fahrten zu den Drei Zinnen bleibt eine Reservierung erforderlich. Es gelten jedoch die regulären Tarife von südtirolmobil.