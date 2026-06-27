<b>Herr Catalano, glauben Sie, dass Wasserstoff die Zukunft der Mobilität ist?<\/b><BR \/>Catalano: Wasserstoff ist nicht die eine Lösung, sondern eine von vielen Lösungen. Entscheidungen über die Zukunft der Mobilität müssen so getroffen werden, dass sie auf die jeweilige Region zugeschnitten sind und die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen sowie die strategischen Prioritäten berücksichtigen. <BR \/><BR \/><b>Was bedeutet das für Südtirol und den Brennerkorridor?<\/b><BR \/>Catalano: Grüne Mobilität ist für Südtirol besonders wichtig, da derzeit die Bevölkerung entlang des Brennerkorridors den Preis für die enorme Masse an Fahrzeugen zahlen muss. Daher hat die Dekarbonisierung in Südtirol eine höhere Priorität. Die Maßnahmen des Landes sind klug und weitsichtig, um sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch den Umweltschutz zu gewährleisten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328343_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Welche Vorteile sehen Sie in dieser Technologie?<\/b><BR \/>Catalano: Wasserstoff ist ein leistungsstarker, emissionsfreier Energieträger. Südtirol setzt dabei gezielt auf grünen Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energie durch Elektrolyse erzeugt wird. Dieses Verfahren ist zwar nicht neu, bietet aber erhebliches Ausbaupotenzial, sowohl im Verkehrssektor als auch in der Industrie. So können wir auf eine Diversifizierung der Energiequellen hinarbeiten, bei der fossile Energieträger schrittweise reduziert werden. <BR \/><BR \/><b>Gehen die Vorteile über den Umweltaspekt hinaus?<\/b><BR \/>Catalano: Wie sich in jüngster Vergangenheit gezeigt hat, müssen wir uns auch aus politischen Gründen in Sachen Energie breiter aufstellen. Das Fehlen fossiler Energieträger stellt nämlich für Italien, aber auch für Europa im Allgemeinen eine wirtschaftliche und eine politische Schwäche dar.<BR \/><BR \/><b>Welche Weichen müssen wir jetzt stellen, damit Mobilität zukunftsfähig sein kann?<\/b><BR \/>Catalano: Mobilität ist ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen, sie ist Ausdruck der Freiheit und als solches auch verfassungsrechtlich geschützt. Zugleich wächst Mobilität schnell, weshalb sie mit innovativen Technologien gesteuert werden muss. Es bedarf einer globalen Strategie, deren Grundlage bewusst, überlegt und klar festgelegt ist. Darin muss ein Transformationsprozess stattfinden, der Emissionen deutlich reduziert, begleitet von Investitionen, die diesen Wandel unterstützen.