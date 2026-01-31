Der lange Trauerzug, der von den umliegenden Feuerwehren angeführt wurde, begleitete die sterblichen Überreste von Walter Pfeifer vom Trumbichl ausgehend zum Kirchplatz. Pfeifer war jahrelang Mitglied der Feuerwehr Schrambach. <BR \/><BR \/>Im Anschluss an die Einsegnung fand in der Pfarrkirche die Begräbnisfeier mit Familienseelsorger Toni Fiung statt. In seiner Predigt ging er auf die Bedeutung von Liebe und Erinnerung angesichts von Trauer und Schmerz ein. „Nur wer erinnert – so schmerzhaft es auch sein mag –, erlebt Liebe. Aus dieser Liebe wächst die Kraft zu erinnern. Die Liebe ist das einzige Lebendige, das den Tod überdauert“, betonte Fiung.<BR \/><BR \/>Freunde und Bekannte erinnerten an ihren sportbegeisterten Kollegen und ehrten seine Ehrlichkeit, Loyalität und Zielstrebigkeit. Pfeifer war bis kurz vor seinem Tod bei der Firma Tecnoalpin tätig. Obwohl ihn seine Arbeit oft an viele Orte der Welt führte, blieb er seiner Heimat und seiner Familie stets verbunden. Auch nach dem Umzug mit seiner Lebensgefährtin ins Pustertal hielt er den Kontakt zu seinen Freunden aufrecht. Er hinterlässt neben seiner Lebensgefährtin, seine Eltern und zwei Schwestern.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/wolze-" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Walter Pfeifer anzünden.<\/a>