Bei der feierlichen Ernennung zum „Dottore“ gab es Applaus und bewegende Momente. „Manchmal zeigt sich, dass es nie zu spät ist“, sagte Sanfilippo nach der Abschlussfeier. Der gebürtige Italiener hatte sein Studium vor rund 70 Jahren an der Katholischen Universität in Mailand begonnen, musste es jedoch kurz vor dem Abschluss abbrechen. Zwei Prüfungen fehlten ihm damals noch – ausgerechnet Statistik und Mathematik.<BR \/><BR \/>„Tagsüber habe ich gearbeitet und nachts an der Universität gelernt“, erinnerte sich Sanfilippo. Zu jener Zeit war er bereits im Berufsleben aktiv und kümmerte sich um den Vertrieb italienischer Kollektionen französischer Prêt-à-porter-Marken. Die beruflichen Verpflichtungen wurden schließlich zu groß, sodass er sein Studium aufgeben musste.<BR \/><BR \/> Seine berufliche Laufbahn führte ihn in die internationale Modewelt. Sanfilippo arbeitete unter anderem für renommierte Marken wie Lanvin, Guy Laroche und Per Spook und organisierte deren Verkaufsaktivitäten in Italien. Über Jahrzehnte bewegte er sich in einer Branche, die in den Nachkriegsjahren stark wuchs und Italien zu einem Zentrum der internationalen Mode machte.<BR \/><BR \/>Der Wunsch nach einem akademischen Abschluss blieb jedoch bestehen. Erst während der Corona-Pandemie, nach seinem Eintritt in den Ruhestand, fasste Sanfilippo den Entschluss, die fehlenden Prüfungen nachzuholen. Er schrieb sich erneut ein und nahm das Studium an der Universität in Piacenza wieder auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339728_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Jänner legte er die beiden noch ausstehenden Prüfungen ab und arbeitete anschließend an seiner Abschlussarbeit. Nun erklärte ihn der Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Rechtswissenschaften, Marco<BR \/>Allena, offiziell zum Betriebswirtschaftsabsolventen. Zur Abschlussfeier erschien Sanfilippo in Begleitung seiner Ehefrau Vera, seiner Cousine Patrizia sowie seiner Enkel Alessio und Stefano. Als der Dekan ihm scherzhaft auch ein Masterstudium nahelegte, antwortete der frischgebackene Absolvent mit einem Lächeln: „Mal sehen.“<BR \/><BR \/>Mit dem Hochschulabschluss im Alter von 96 Jahren schloss sich für<BR \/>Sanfilippo ein Kreis, der mehr als ein halbes Jahrhundert offen geblieben war. Seine Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass Bildungswege nicht zwangsläufig mit einem bestimmten Alter enden müssen - und dass manche Ziele auch nach Jahrzehnten noch erreicht werden können.