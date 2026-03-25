Bei der Modenschau im Wohnheim standen die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner im Rampenlicht. 14 Frauen und drei Männer zwischen 75 und 103 Jahren nahmen an der Schau teil. Sie alle trugen ihre eigenen Kleider und wurden im Vorfeld von zwei Make-up-Künstlern gestylt. Unter tosendem Applaus und lauten Jubelrufen der zahlreich erschienen Zuschauer erlebten die Models einen sehr besonderen Moment.<BR \/><BR \/>Antonella Martire, Imageberaterin und Leiterin des Projekts „Vogue 70+“, in dessen Rahmen die besondere Modenschau organisiert wurde, klärt auf: „Beim Gedanken an die Pflege von älteren Menschen beschränkt man sich häufig auf die rein medizinische Pflege. Dabei handelt es sich bei den Heimbewohnern um Männer und Frauen, die weiterhin Freude daran haben, sich zu gefallen, sich gut zu kleiden und sich wohlzufühlen.“<h3>\r\n„Über Mode sprechen Senioren sehr gern“<\/h3>Im Rahmen des Projekts „Vogue 70+“ geht Martire einmal pro Woche in die vier Seniorenwohnheime des Betriebs für Sozialdienste Bozen (BSB): Don Bosco, Villa Europa, Villa Harmonie und Villa Serena.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Dort biete ich den Teilnehmern entweder einen kleinen Verwöhnmoment an, etwa eine Maniküre, oder aber wir unterhalten uns über die Mode von früher. Darüber sprechen die Senioren sehr gern. Manche Heimbewohner haben mir auch ihren Kleiderschrank gezeigt. Ich muss schon sagen, dass sie viele tolle Kleider besitzen“, betont Martire. Bei der gestrigen Modenschau zeigten einige mutige Bewohner der Seniorenheime Don Bosco und Villa Europa ihren Kleidungsstil her. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293384_image" \/><\/div>\r\n„Die Modenschau war der Höhepunkt der Frühjahrstätigkeit. Wir arbeiten bereits daran, für Weihnachten eine weitere Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, kündigte Martire gestern an.<h3>\r\n„Jeder Teilnehmer hat eine eigene Geschichte“<\/h3>Silvia Meotto, die sich als Pflegerin täglich um die Bewohner des Seniorenheims Don Bosco kümmert, nahm beim gestrigen Event als Begleiterin teil. „Die Menschen, die im Seniorenwohnheim leben, benötigen neben der Pflege auch Momente der Unterhaltung, der Freude und der Teilhabe – vor allem gemeinsam mit der Außenwelt“, unterstrich Meotto.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293387_image" \/><\/div>\r\nDie Modenschau sei einer der Momente, bei denen auch Besucher ins Heim kämen. „Das Stadtviertel ist da, die Freunde sind da, die Familien kommen, und die Senioren werden wirklich zu den Hauptdarstellern des Ereignisses. Das tut ihnen gut“, betonte Meotto. „Alle Models waren sehr elegant gekleidet. Was aber noch viel wichtiger ist: Jeder einzelne hat eine eigene Geschichte, einen eigenen Charakter, den er bei der Modenschau gezeigt hat“, schloss Meotto.