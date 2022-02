Bancel: „Wir nähern uns dem Ende der Pandemie“

„Ich denke, das ist ein wahrscheinliches Szenario, dass wir uns so langsam dem Ende der Pandemie nähern“, so Bancel in einem Fernsehinterview. „Es besteht eine 80-prozentige Chance, dass wir mit der Weiterentwicklung von Omikron oder SarsCov-2 immer weniger virulente Viren sehen werden.“Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden in den vergangene 7 Tagen weltweit 15,47 Millionen neue Fälle gemeldet, im gleichen Zeitraum gab es 73.162 Todesfälle.

stol