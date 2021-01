Moderna-Impfstoff trifft heute in Italien ein

Das Kontingent mit 47.000 Impfdosen wird in Rom erwartet und soll dem Obersten Gesundheitsinstitut ISS geliefert werden.Von hier aus sollen die Ampullen auf einige Regionen verteilt werden. Das ISS will bei der Verteilung jene Regionen bevorzugen, in denen bisher die höchste Zahl an Impfungen durchgeführt wurde.In diesen Stunden sollte auch eine dritte Tranche mit 470.000 Impfdosen des Pharmakonzerns BioNtech/Pfizer in Italien eintreffen.Die Regierung Conte will in den kommenden Tagen mit einer zweiten Phase der Impfkampagne starten. Neben dem Gesundheitspersonal, den Mitarbeitern und Patienten von Seniorenheimen will man auch mit der Impfung von Senioren im Alter von über 80 Jahren beginnen.In einer dritten Phase sollen Lehrer geimpft werden.Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von BioNTech/Pfizer.Er muss anders als das Mittel von BioNTech/Pfizer nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden. Wie das Mittel von BioNTech/Pfizer ist aber auch das von Moderna ein sogenannter mRNA-Impfstoff.Enthalten sind genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren.

apa