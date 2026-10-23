Im Zusammenhang mit der Nachricht über die Eröffnung eines Verfahrens zur dienstlichen Versetzung wegen möglicher Unvereinbarkeit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/droht-oberstaatsanwalt-axel-bisignano-verlust-seines-amtes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu)<\/a> hat Oberstaatsanwalt Alex Bisignano eine Stellungnahme veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Darin erklärt er, dass seine beiden Brüder Josef und Jakob Engl Bisignano im Gerichtsbezirk Bozen tätig seien. Sie arbeiteten ausschließlich im zivilrechtlichen und im Verwaltungsbereich, vor allem im Vertragsrecht und im Familienrecht. Gemeinsam arbeiteten sie mit Rechtsanwalt Michael Forer zusammen und seien im Gemeindegebiet tätig. Keiner seiner Brüder sei als Rechtsanwalt tätig gewesen, auch wenn einer von ihnen als stellvertretender Richter am Friedensgericht tätig gewesen sei.<h3>\r\nFrühere Mitteilungen an den Obersten Richterrat<\/h3>Die Eintragung von Rechtsanwalt Josef Engl Bisignano sei dem Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte erstmals am 23. September 2020 gemeldet worden. Zufälligerweise sei Rechtsanwalt Forer, der mit ihm zusammenarbeite, in Strafverfahren wegen geringfügiger Straftaten als Verteidiger tätig gewesen. Im Jahr 2021 sei Forer im Rahmen eines dieser Verfahren auf seinen Antrag hin zum Pflichtverteidiger bestellt worden.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Jahres 2021 habe der Oberste Richterrat die mögliche Unvereinbarkeit geprüft. Sein Bruder Josef sowie der Rat der Rechtsanwaltskammer seien angehört worden. Anschließend sei das Verfahren eingestellt worden.<BR \/><BR \/>Am 7. November 2023 sei seine Kandidatur für das Amt des Staatsanwalts der Republik Bozen eingereicht worden. Zu diesem Zeitpunkt sei der Umstand dem Rat mitgeteilt worden.<BR \/><BR \/>Anschließend sei die Eintragung in die Rechtsanwaltskammer Bozen auch auf seinen Bruder Jakob ausgedehnt worden. Dessen Eintragung sei dem Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte am 14. Oktober 2024 mitgeteilt worden.<h3>\r\nPrüfung der möglichen Unvereinbarkeit<\/h3>Als er im Juni 2025 zum Staatsanwalt der Republik ernannt worden sei, sei dem Rat die mögliche Unvereinbarkeit bekannt gewesen. Dennoch sei seine Ernennung von allen Mitgliedern des Rates einstimmig beschlossen worden.<BR \/><BR \/>Die Ernennungsmitteilung habe vorgesehen, dass nach der Ernennung eine weitere Mitteilung erfolgen sollte. Daher sei dem Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte am 19. November 2024 mitgeteilt worden, dass er im Dezember 2024 sein Amt antreten werde und dass er im Rahmen seiner Kandidatur im Jahr 2023 bereits eine entsprechende Mitteilung gemacht habe.<BR \/><BR \/>Innerhalb des für die Ernennung zuständigen Amtes sei insbesondere die Frage im Zusammenhang mit dem Recht auf familiäre Beziehungen geprüft und dabei die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft berücksichtigt worden.<BR \/><BR \/>Die mögliche Unvereinbarkeit sei daher erneut geprüft worden. Der Rat sei zu dem Schluss gekommen, das Verfahren einzustellen.<BR \/><BR \/>Am 21. Oktober 2026 hat der Oberste Rat der Richterschaft in Plenarsitzung festgestellt, dass angesichts meiner inzwischen veränderten Aufgaben, die sich nun auf sämtliche Tätigkeitsbereiche der Staatsanwaltschaft erstrecken, sowie angesichts des Umstands, dass der Gerichtsbezirk Bozen lediglich rund 500.000 Einwohner umfasst, ein Verfahren gegen mich wegen einer möglichen Unvereinbarkeit aufgrund des dienstlichen Umfelds eingeleitet werden soll.<BR \/><BR \/>Bisagnano erklärt abschließend, er teile diese Tatsachen mit, um die Situation klarzustellen und Spekulationen zu vermeiden.