Mexikos Sicherheitsminister Omar García Harfuch erklärte am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X, Flores Silva sei im westlichen Bundesstaat Nayarit gefasst worden. In den Bundesstaaten Jalisco und Zacatecas sollen mehrere Labore zur Herstellung der synthetischen Droge Methamphetamin unter seiner Kontrolle gestanden haben.<BR \/><BR \/>Die US-Behörden hatten eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen Dollar (4,26 Mio. Euro) für seine Ergreifung ausgesetzt und fordern demnach seine Auslieferung. Der Mexikaner war bereits fünf Jahre lang in den USA inhaftiert, 2016 wurde er freigelassen.<BR \/><BR \/>Sicherheitsexperte Saucedo sagte unter Berufung auf mexikanische und US-Geheimdienstquellen, Flores Silva habe in „El Menchos“ Namen eine Allianz zwischen dessen Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) und den Chapitos, einer Abspaltung des von Joaquin „El Chapo“ Guzmán gegründeten Sinaloa-Kartells, geschmiedet. Die Denkfabrik Insight Crime hat Flores Silva, der auch unter dem Namen „El Jardinero“ (Der Gärtner) bekannt ist, als einen möglichen Nachfolger von „El Mencho“ an der Spitze von CJNG bezeichnet.<h3>\r\nUnruhen in Mexiko nach Tod von „El Mencho“<\/h3>„El Mencho“ war am 22. Februar bei einem Armeeeinsatz in Tapalpa im Westen Mexikos tödlich verletzt worden. Wütende Bandenmitglieder blockierten nach „El Menchos“ Tod Straßen in zahlreichen mexikanischen Bundesstaaten und setzten Autos und Geschäfte in Brand. Bei dem Einsatz gegen „El Mencho“ und den darauffolgenden Gefechten zwischen Bandenmitgliedern und Sicherheitskräften wurden mehr als 70 Menschen getötet.<BR \/><BR \/>Straßensperren rund um die mexikanische Stadt Reynosa nahe der US-Grenze lösten am Montag die Festnahme eines anderen Kriminellen aus. Wie die Regierung des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas mitteilte, war er Mitglied einer im Grenzgebiet agierenden Bande. Mexikanischen Medien zufolge handelte es sich um Alexander Benavides Flores, den als „R9“ bekannten Anführer der Bande Los Metros, einer Abspaltung des Golf-Kartells.<BR \/><BR \/>Nach seiner Festnahme hätten kriminelle Banden auf den Schnellstraßen rund um die 690.000-Einwohner-Stadt Reynosa mindestens acht Blockaden errichtet. Mittlerweile hätten die Behörden die Lage aber unter Kontrolle gebracht und bei den Vorfällen sei niemand verletzt worden, erklärte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden von Tamaulipas.