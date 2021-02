Mölten: Einheimischer stirbt bei Arbeitsunfall

Das tragische Unglück ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr. Ein Einheimischer war ersten Informationen zufolge bei Holzarbeiten in einem Waldstück in der Fraktion Verneid (Gemeinde Mölten), als er aus vorerst unbekannter Ursache unter seinen Traktor geriet.Der Mann wurde vom Fahrzeug erdrückt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwilligen Feuerwehren von Möltem, Terlan und Verschneid, die Bergrettung und die Notfallseelsorge. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.

