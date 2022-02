Mölten: Lkw rutscht von Fahrbahn ab und stürzt in den Graben

Der Lkw geriet in der Parliflgass in Mölten wegen des Neuschnees ins Rutschen und stürzte anschließend seitlich in den Graben.Die Einsatzkräfte beförderten den Lkw mit Hilfe eines Baggers zurück nach oben.Glücklicherweise blieb es nur beim Blechschaden.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Mölten, Verschneid und Terlan.

