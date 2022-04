Mölten: Straßenarbeiter angefahren – leicht verletzt

Es war circa 8 Uhr, als ein älterer Herr am Steuer an der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Mölten vor der Tankstelle einen Bauarbeiter übersah und anfuhr, weil er von der Sonne geblendet war. Der 50-jährige Bauarbeiter aus Mölten brach sich dabei den Unterschenkel.Um sicherzugehen, dass er sich nicht schwerer verletzt hatte, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückte aus, versorgte den Verletzten und flog ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen. Dort wurde festgestellt, dass bis auf den Unterschenkelbruch nichts passiert war.