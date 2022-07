Möltner Bach trocknet aus: Fische werden umgesiedelt – einige bereits tot

Die Fische im Möltner Bach sind bedroht. - Foto: © FFW Vilpian

Einige Fische sind aufgrund der Trockenheit bereits gestorben. - Foto: © FFW Vilpian

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vilpian, Horst Winkler, hat sich ein Bild von der Situation am Bach gemacht und mit dem Einverständnis des Amts für Jagd und Fischerei die Umsiedlung organisiert.„Der Möltner Bach steht kurz vor dem Austrocknen. Daraufhin habe ich mich mit den zuständigen Ämtern in Kontakt gesetzt und die Umsiedlung der bedrohten Fische organisiert“, sagt der Kommandant, Horst Winkler.2 Fischer sind ab 14 Uhr im Bachbett unterwegs und fangen die Fische mit Netzen ein. Danach werden die Fische in ein Gewässer mit mehr Wasser umgesiedelt. Im Bach leben Karpfen und kleinere Fische.„Bis zum Abend sollten die meisten Fische umgesiedelt sein, sonst sterben sie. Das Wasser hat im unteren Teil des Baches bereits Temperaturen von 35 bis 37 Grad: zu warm für die Fische. Einige Fische sind bereits tot“, sagt Winkler.