Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Höhe des Terlaner Wetterkreuzes, während die Familie mit ihrem Auto von Mölten Richtung Terlan fuhr: Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. <h3>\r\nFamilie bleibt unverletzt und kann sich selbst aus Fahrzeug befreien<\/h3>Anschließend stürzte das Fahrzeug rund 5 Meter ab, bis es schließlich zum Stehen kam. Wie durch ein Wunder blieben die Mutter und ihre beiden Kinder unverletzt, sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.<BR \/><BR \/>Derzeit sind die Freiwillige Feuerwehr Terlan sowie die Berufsfeuerwehr vor Ort im Einsatz, um das Fahrzeug zu bergen. Für die Dauer der Bergung wird die Möltner Straße voraussichtlich noch rund 30 Minuten gesperrt bleiben. Auch das Weiße Kreuz, der Straßendienst und die Carabinieri sind vor Ort.