Molveno See: Mutter mit 3 Kindern Auge in Auge mit einer Bärin

Wie die Provinz Trient in einer Mitteilung berichtet, kam es gestern am frühen Nachmittag zu der Begegnung mit dem Bären: Die Frau aus der Schweiz habe mit ihren 3 Kindern einen Spaziergang am südwestlichen Ufer des Molveno Sees unternommen, als sie plötzlich oberhalb des Weges eine ausgewachsene Bärin bemerkt habe.Wie die Frau schildert, habe das Tier einen Scheinangriff gestartet. Die Mutter stellte sich schützend vor ihre Kinder, die Bärin kam ihr so nahe, dass sie das Hemd der Frau streifte. Glücklicherweise blieb es bei dieser Berührung und niemand wurde von dem Tier verletzt.Anschließend habe sich die Bärin in Begleitung eines Jungtieres wieder entfernt. Die Frau wählte umgehend die Notrufnummer 112.Ein Spezial-Team der Trentiner Forstbehörde begab sich mit Unterstützung einer Hundestaffel an den Ort des Geschehens, um sicherzustellen, dass die Tiere das Gebiet verlassen hatten. Außerdem wurden vor Ort biologische Proben gesammelt, um die Bären zu identifizieren.In Rumänien kam es kürzlich zu einer schockierenden Bärenbegegnung: Dabei wurde eine 19-Jährige von einem Bären weggezerrt und getötet. Hier lesen Sie mehr.