„Der Ring wird verschenkt, und er wird getragen werden“, sagte er der dpa. Auf eine Art war das Stück ein Schnäppchen: Das Auktionshaus hatte den Schätzwert mit bis zu 15 Millionen Franken angesetzt. Manche Stücke wechseln weit über dem Schätzpreis den Besitzer. Aber in der Kategorie über zehn Millionen Franken sei das Feld der Sammler überschaubar, sagt Fawcett. Alle seien zufrieden mit dem Preis.<BR \/><BR \/>Das Schmuckstück befand sich nach Angaben von Christie's seit rund 70 Jahren im Besitz einer europäischen Adelsfamilie. Ein Vorfahre des bisherigen Besitzers habe den Rohdiamanten in Indien gekauft und ihn vom Juwelier Bulgari schleifen und in einen Platinring setzen lassen.<BR \/><BR \/>Die Bezeichnung „Mona Lisa“ verwendete Fawcett, „als Metapher dafür, wie wunderschön der Diamant ist“, wie er sagt. Er bezieht sich damit auf die außergewöhnliche Reinheit und Transparenz des Edelsteins. Er wurde in die Farbklasse „fancy intense pink“ eingeordnet und bekam die Klassifizierung IIa - er ist damit ein äußerst seltenes Exemplar. So hoch würden nur zwei Prozent aller Diamanten bewertet, schreibt Christie's.