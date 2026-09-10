Die Diözese Bozen-Brixen begeht derzeit die Schöpfungszeit, in der die Verantwortung für Natur und Umwelt sowie ein bewusster Umgang mit der Schöpfung im Mittelpunkt stehen. Zu den Angeboten in diesem Rahmen gehört auch die mehrtägige Fußwallfahrt des diözesanen Pilgerbüros. Sie hat am Sonntag, 6. September, in Pflersch begonnen und endet am heutigen Donnerstag in Meransen.<BR \/><BR \/>Die Pilgerwanderung hat im Jahr 2018 von Innichen ausgehend die Dolomiten durchquert und ist 2025 bis nach Pflersch gelangt. Von dort führte die diesjährige Etappe über den Brenner und durch das ehemalige Skigebiet Zirog über Almen und ein Joch nach Pfitsch. Weiter ging es zum Marienwallfahrtsort Trens und über Vals nach Meransen.<BR \/><BR \/>Geprägt ist die Fußwallfahrt von morgendlichen Besinnungen und Messfeiern sowie vom Wechsel zwischen Stille, Gebet und Gespräch. Begleitet wird sie wie in den vergangenen Jahren vom Priester und Naturkenner Markus Moling sowie von der ausgebildeten Wanderleiterin und Counsellorin Anna Maria Obrist. „Wandern und Gebet sowie das Geschenk der Schöpfung entdecken und neu schätzen lernen: das waren die Schwerpunkte dieser Pilgerwanderung“, sagt Pilgerleiter Markus Moling.