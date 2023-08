Monat der Schöpfung im Zeichen der ökologischen Umkehr

Auch in der Diözese Bozen-Brixen gibt es 3 besondere Veranstaltungen, um auf die erforderliche „ökologische Umkehr“ hinzuweisen. Den Auftakt macht am 1. September eine Vorlesung an der Philosophisch-Theologischen Hochschule von Brixen zum Thema „Biodiversität“, anschließend wird der neu errichtete Teich des Priesterseminars seiner Bestimmung übergeben.Vom 1. September, dem Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung, bis zum 4. Oktober, dem Fest des heiligen Franz von Assisi, erstreckt sich die „Zeit der Schöpfung“. In der Diözese Bozen-Brixen werden folgende Initiativen organisiert:Amfindet mit Beginn um 17 Uhr in der Philosophisch-Theologischen Hochschule von Brixen eine Vorlesung zum Thema „Biodiversität“ statt. Markus Moling, Hugo Wassermann und Andreas Declara werden dieses Thema beleuchten. Im Anschluss wird der neu errichtete Teich des Priesterseminars seiner Bestimmung übergeben.Amfindet zum Monat der Schöpfung um 20 Uhr im Garten der Jugendkirche in Meran ein ökumenisches Gebet statt.Amsind Interessierte eingeladen, ab 10 Uhr den Franziskusweg in Sand in Taufers mitzugehen. Neben den Dekanaten Innichen, Bruneck und Sand in Taufers sind dazu vor allem Personen eingeladen, denen die Schöpfungsverantwortung ein Herzensanliegen ist.Ausgangspunkt der Pilgerwanderung ist der Parkplatz bei Bad Winkel, wenige Schritte vom „Eingang“ zum Sonnengesangsweg entfernt.Die Leitlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung in der Diözese Bozen-Brixen gibt’snachzulesen.