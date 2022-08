Monat der Schöpfung: Philosophietage, Ökumene, Gottesdienst

Der Klimawandel stellt eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die gesamte Menschheit dar. Gerade als Christen gilt es beim Klimaschutz aktiv zu sein und konkrete Schritte zur Bewahrung der Schöpfung zu unternehmen bzw. bisher schon geleistetes Engagement fortzusetzen und zu verstärken. Nicht alles Wünschenswerte wird möglich sein, aber jeder noch so kleine Schritt führt näher zum Ziel, heißt es in einer Aussendung der Diözese.Die Philosophisch-Theologische Hochschule von Brixen organisiert vom 1. bis 3. September die sogenannten „“, bei denen es um die gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen der Klimaerwärmung geht.: Am 2. September findet um 20 Uhr im Garten der Jugendkirche in Meran und am 8. September um 20 Uhr in der Kirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde von Bozen ein ökumenisches Gebet statt.Die erwachsenen Pfadfinder von Bozen feiern am 2. Oktober um 15 Uhr auf der Wiese vor der Pfarrkirche von Corpus Domini in Bozen einen, bei dem auch die Schöpfungsverantwortung zum Thema gemacht wird.Neben der „Umweltfibel“, die im Amt für Dialog in Bozen und an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen kostenlos erhältlich ist, bietet das Referat für Arbeit und soziale Gerechtigkeit in Zusammenarbeit mit der OEW verschiedene Vorträge, aber auch Workshops und Projektbegleitungen für Pfarreien an, die an den Themen Schöpfung und öko-soziale Gerechtigkeit interessiert sind.