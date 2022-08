Monsignore Josef Matzneller in Brixen bestattet

Insgesamt waren etwa 90 Konzelebranten zum Begräbnis gekommen, unter ihnen Generalvikar Eugen Runggaldier, Althochmeister P. Prior Arnold Wieland OT, Abt Markus Spanier OSB sowie die Dekane Florian Kerschbaumer und Ulrich Fistill.„Bei diesem Begräbnisgottesdienst bündelt sich ein Stück unserer Diözesangeschichte. Josef Matzneller hat den Weg unserer Diözese in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend miterlebt und mitgeprägt“, betonte Bischof Muser. „Viel Wissen um unsere Diözese nimmt er heute mit ins Grab: persönliches und institutionelles Wissen.“Der Bischof ging dann auf die Rolle von Matzneller als Stellvertreter ein, die er in verschiedenen Funktionen ausfüllte: „Josef Matzneller war der geborene Stellvertreter, er war ein Leben lang vor allem Zweiter, als bischöflicher Sekretär, als Generalvikar an der Seite von 3 Bischöfen und auch als zweimaliger Diözesanadministrator, den es nur gibt und braucht in Erwartung des neuen Bischofs.“Josef Matzneller sei ein Segen für die Diözese Bozen-Brixen und ihre Bischöfe gewesen, betonte Muser. Der im Alter von 77 Jahren im 52. Priesterjahr stehende Matzneller war u. a. Privatsekretär von Bischof Josef Gargitter, Kanzler am bischöflichen Ordinariat, Assistent der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen, Generalvikar der Bischöfe Wilhelm Egger, Karl Golser und Ivo Muser, Dompropst an der Kathedrale in Brixen und 2-malDiözesanadministrator. In den letzten Jahren seines Lebens wirkte er als Priesterseelsorger und als Präsident der Stiftung Hofburg in Brixen.Nach dem Requiem führte der Trauerzug vom Brixner Dom, in dem Josef Matzneller als Kanoniker gewirkt hatte, zum Stadtfriedhof. Dort wurde der gebürtige Aldeiner in den Arkaden des Domkapitels zu Grabe getragen – im Glauben an die Auferstehung und an ein Wiedersehen.