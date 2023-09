Mont-Blanc-Tunnel wegen Bauarbeiten 9 Wochen gesperrt

Die 11 Kilometer lange Verbindung sei vom 16. Oktober bis zum 12. Dezember nicht passierbar, teilte die Tunnelgesellschaft am Mittwoch mit. Neben Plattenelementen werden Ventilatoren in dem Tunnel ausgetauscht. Vorbereitungen f√ľr eine Grundsanierung des mehr als 60 Jahre alten Bauwerks wurden aber auf das kommende Jahr verschoben.Hintergrund ist ein Erdrutsch auf der ebenfalls von Frankreich nach Norditalien f√ľhrenden A43, weshalb die Fahrbahn zeitweilig gesperrt war. Deshalb wurde die urspr√ľnglich f√ľr Anfang September geplante Sperrung verk√ľrzt. So sollte ein Verkehrschaos verhindert werden. √úber diese Route durch den Fr√©jus-Tunnel wird w√§hrend der Sperrung des Mont-Blanc-Tunnels der meiste Verkehr ausweichen.