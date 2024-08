Montag war noch heißer: Höchste Temperatur des Sommers gemessen

Höhepunkt der Hitzewelle überschritten

Bereits der Sonntag war der heißeste Tag des Jahres, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter mitteilte. Auf den wärmsten Tag folgte dann die heißeste Nacht: In Bozen sank die Temperatur nicht unter 23, 1 Grad (STOL hat berichtet). Am Montag war es dann noch einen Zacken heißer als am Sonntag: 37,1 Grad wurden in Bozen gemessen – Rekord. Im vergangenen Jahr war der heißeste Tag des Jahres sogar noch heißer: 37,3 Grad wurden im August 2023 in Bozen gemessen.Auch am heutigen Dienstag und in den kommenden Tagen soll es noch richtig heiß werden. In Bozen, Leifers, Pfatten und Branzoll wurde eine Hitzewarnung ausgerufen (STOL hat berichtet). Der Höhepunkt der Hitzewelle sei aber bereits überschritten, schreibt der Landesmeteorologe . In den kommenden Tagen sollen die Höchstwerte bei rund 35 Grad liegen.