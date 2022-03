Montal: Wäschetrockner im Hotelkeller fängt Feuer – 73 Gäste evakuiert

Der Alarm wurde um Mitternacht ausgegeben: In einem Hotel in Montal hatte ein Trockner im Waschraum Feuer gefangen. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Montal, Stefansdorf, Bruneck, St. Lorenzen und Ehrenburg an, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten.73 Hotelgäste wurden aus dem Gebäude evakuiert und vor Ort vom Weißen Kreuz betreut. Mehrere Personen mussten wegen starker Rauchentwicklung zur Kontrollen in das Krankenhaus Bruneck eingeliefert werden, es wurde aber niemand ernsthaft verletzt.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

pho