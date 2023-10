Montan: 2 Pkw prallen gegen Lkw – Eine Person erheblich verletzt

Foto: © FFW Montan

Es war kurz nach 8.30 Uhr, als die Feuerwehr Montan alarmiert wurde. Auf der Dolomitenstraße SS48 auf der Höhe des Steigerhofes kam es bei einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall.Ersten Informationen zufolge prallten 2 Autos aus noch ungeklärter Ursache mit einem Lkw zusammen. In der Folge wurde ein weiterer Pkw in den Unfall verwickelt.2 Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Person hat sich hingegen erhebliche Verletzungen zugezogen und wurde mit dem Rettungswagen des Weißen Kreuzes in das Krankenhaus nach Bozen gebracht.Neben der Feuerwehr Montan waren 3 Rettungswagen des Weißen Kreuzes Unterland, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Deutschnofen und die Carabinieri von Neumarkt im Einsatz.