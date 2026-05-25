Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Brückenwirt oberhalb von Montan gegen 9.40 Uhr. Dort liegt aktuell der Lkw, der mit Erde beladen war, seitlich in einer Kurve. Mit einem Kran der Berufsfeuerwehr Bozen soll das Fahrzeug nun wieder aufgerichtet werden.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes ist die SS48 zwischen der Abzweigung nach Aldein und Kaltenbrunn für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren von Montan, Truden und Neumarkt sowie der Straßendienst und die Carabinieri.