Montan: Schwerer Lkw-Unfall fordert mehrere Verletzte

Foto: © FFW Neumarkt

Alarmstufe 6, Lkw-Unfall mit eingeklemmten Personen, hie√ü es bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren kurz vor 14:30 Uhr.Der Unfall ereignete sich auf der Dolomitenstra√üe in Montan. Ersten Informationen zufolge kippte kurz unterhalb des Br√ľckenwirts ein mit Holzst√§mmen beladener Lastzug in einer Kurve um und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw.Die beiden Fahrer blieben mit mittelschweren Verletzungen in den Kabinen eingeklemmt. Beide mussten mittels hydraulischen Rettungsger√§ten befreit werden.Auch ein Pkw, auf den ein Holzstamm gefallen war, war in den Unfall verwickelt. Die beiden Insassen verletzten sich leicht.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montan, Truden und Neumarkt, die Berufsfeuerwehr, das Wei√üe Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.