Montan: Motorrad gegen Lkw – Fahrer erheblich verletzt

Es war gegen 17.30 Uhr, als der Motorradfahrer, der bergab fuhr, in einer Kurve mit einem Lkw, der bergauf fuhr, zusammenprallte. Mehrere Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort aus.Die Freiwillige Feuerwehr Montan erreichte als erste den Unfallort und versorgte den verletzten Motorradfahrer, der in Südtirol ansässig ist. Anschließend brachte ihn das Weiße Kreuz zum Notarzthubschrauber Pelikan 1, der etwas abseits gelandet war und mit dem der Motorradfahrer in das Krankenhaus von Bozen geflogen wurde. Der Verletzte war jederzeit ansprechbar.Nachdem der Motorradfahrer abtransportiert wurde, kümmerten sich die Wehrleute zusammen mit dem Straßendienst um die Aufräumarbeiten. Die Dolomitenstraße war für einige Zeit gesperrt, dann einspurig befahrbar und am Ende des Einsatzes wieder ganz offen.Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Montan, dem Weißen Kreuz der Sektion Unterland und dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 auch die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang ermitteln.