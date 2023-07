Montan: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit 2 Pkw

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Vormittag gegen 10.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge soll ein Motorradfahrer auf der Staatsstra√üe von Auer in Richtung Montan unterwegs gewesen, als der Mann gegen 2 Pkw krachte.Die Rettungskr√§fte des Wei√üen Kreuzes sowie der Notarztwagen eilten umgehend zum Unfallort, f√ľr den deutschen Staatsb√ľrger kam allerdings jede Hilfe zu sp√§t. Er starb noch an der Unfallstelle.Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Montan, die die Sicherungs- und Aufr√§umarbeiten an der Unfallstelle √ľbernahm. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.